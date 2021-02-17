التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة مريض نفسى أثناء مطاردته محضرين محكمة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة اعتداء مريض نفسي على محضرين محكمة أثناء تنفيذهم حكم قضائى ضده بالطرد من شقة، ومفارقته الحياة أثناء مطاردته المحضرين؛ حيث طلب تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتوفى يعانى من مرض نفسي وخلال اعتدائه بالضرب على محضرين محكمة، أثناء محاولة تنفيذ حكم قضائى ضده بالطرد من الشقة، طارد المحضرين، وخلال اعتدائه بالضرب على أحدهما فارق الحياة، ووجه أفراد الأسرة اتهاما للمحضرين بالتسبب في وفاته، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتابعت التحقيقات، أن المتوفى كان يعانى من مرض نفسى، ودائم الاعتداء على جيرانه، بالإضافة إلى إرهابه المارة بالشارع بواسطة سكين.

وكشفت التحريات الأولية، أن مالك الشقة التى يقيم بها المريض النفسى، حصل على حكم قضائى بطرده من الشقة، وأثناء تنفيذ الحكم، فتح المريض باب الشقة، وطارد المحضرين بسلم العقار، واعتدى عليهما، وخلال ضربه أحدهما، سقط مفارقا الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة مريض نفسي خلال مشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية، والاستماع لأقوال شهود العيان، أن المتوفى يعانى من مرض نفسى، توجه اثنين من المحضرين، لتنفيذ حكم قضائى ضده، لطرده من شقة مستأجرة لصالح مالكها، إلا أنه طاردهما، وأصيب بحالة هياج، واعتدى عليهما بالضرب، وخلال اعتدائه سقط مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وأقوال المحضرين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.