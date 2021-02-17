التحفظ على 4 آلاف لتر مواد بترولية مدعمه قبل بيعها بالسوق السوداء فى العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي 4 آلاف لتر من المواد البترولية المدعمة، بدون مستندات أو فواتير قبل بيعها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول عن محطة وقود علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة وقود "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، ما يمثل خطراً على أمن وسلامة المقيمين بتلك المنطقة، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالمخالفة للقانون.

تم مداهمة محطة الوقود، وألقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المحطة عثر على 4000 لتر من المواد البترولية المدعمة بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، قبل بيعها بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.