التحريات تكشف تفاصيل وفاة مريض نفسيا خلال اعتدائه على محضرين فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة وفاة مريض نفسي خلال اعتدائه بالضرب على محضرين محكمة، أثناء محاولة تنفيذ حكم قضائي ضده بالطرد من الشقة، حيث طارد المريض النفسي المحضرين، وخلال اعتدائه بالضرب على أحدهما فارق الحياة، ووجه أفراد الأسرة اتهاما للمحضرين بالتسبب في وفاته، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، ودائم الاعتداء على جيرانه، بالإضافة إلى إرهابه المارة بالشارع بواسطة سكين.

وكشفت التحريات الأولية، أن مالك الشقة التي يقيم بها المريض النفسي، حصل على حكم قضائي بطرده من الشقة، وأثناء تنفيذ الحكم، فتح المريض باب الشقة، وطارد المحضرين بسلم العقار، واعتدى عليهما، وخلال ضربه أحدهما، سقط مفارقا الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة مريض نفسي خلال مشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية، والاستماع لأقوال شهود العيان، أن المتوفي يعاني من مرض نفسي، توجه اثنين من المحضرين، لتنفيذ حكم قضائي ضده، لطرده من شقة مستأجرة لصالح مالكها، إلا أنه طاردهما، وأصيب بحالة هياج، واعتدى عليهما بالضرب، وخلال اعتدائه سقط مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وأقوال المحضرين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.