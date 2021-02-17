اليوم السابع
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البيطريين تخاطب القوى العاملة بالنواب لتثبيت مؤقتى الصناديق الخاصة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:16 م
البيطريين تخاطب القوى العاملة بالنواب لتثبيت مؤقتى الصناديق الخاصة الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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خاطب الدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لطلب تثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة علي مستوي الجمهورية والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش علي اللحوم وإدارة الخدمات والإرشاد، لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية، لوجود درجات شاغرة، لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو الوفاه على الموازنة العامة للدولة.
 
وأوضح نقيب البيطريين، أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أكد على أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتي 30/6/2016 وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية نصت علي تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو عام 2012 علي بند الأجور الثابتة، وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة فى مايوسنة 2012 حتى 30/6/2016، ونصت على نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهازووزارة المالية، وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل، كما يتم نقل من مضى عليهم ثلاث سنوات فى بند "أجور موسميين" إلي بند الأجور الثابتة.
 
وأشار إلى أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطرى، وذلك من أجل أمن وأمان وسلامة الغذاء للمواطن المصري والثروة الحيوانية في مصر.
 

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