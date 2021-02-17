اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: هجمات الحوثى خرق للقانون الدولى وتقويض لجهود السلام

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:28 م
البنتاجون: هجمات الحوثى خرق للقانون الدولى وتقويض لجهود السلام البنتاجون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الهجمات ضد السعودية وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هجمات الحوثى خرق للقانون الدولي وتقويض لجهود السلام، مؤكدة استمرار العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات الخارجية.

واستطردت وزارة الدفاع الأمريكية: عملياتنا في العراق وسوريا تركز على التهديد الذي يمثله داعش، ونعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة تنظيم داعش.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: ما زلنا نعمل على مراجعة الاتفاق مع طالبان.


داعش

البنتاجون

السعوديه

الحوثيين

اخر الاخبار

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة