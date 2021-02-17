البنتاجون: هجمات الحوثى خرق للقانون الدولى وتقويض لجهود السلام

كتب أحمد عرفة

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الهجمات ضد السعودية وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هجمات الحوثى خرق للقانون الدولي وتقويض لجهود السلام، مؤكدة استمرار العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات الخارجية.

واستطردت وزارة الدفاع الأمريكية: عملياتنا في العراق وسوريا تركز على التهديد الذي يمثله داعش، ونعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة تنظيم داعش.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: ما زلنا نعمل على مراجعة الاتفاق مع طالبان.