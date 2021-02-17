الاستماع لأقوال قائد سيارة اصطدم بسيارة الإعلامى عمرو أديب

كتب بهجت أبو ضيف

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات في حادث التصادم الذي أسفر عن إصابة الإعلامي عمرو أديب، خلال قيادته سيارته، وعودته من مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق دهشور، بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من خلال التحريات، أن سيارة اصطدمت بسيارة أديب، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأخرى أيضا بجروح، إلا أن حالته الصحية مستقرة.

وتم الاستماع لأقوال قائد السيارة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيارة الإعلامي عمرو أديب، التي تعرضت للحادث، مما أدى لحدوث تلفيات كبيرة بمقدمتها.