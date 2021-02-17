اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال قائد سيارة اصطدم بسيارة الإعلامى عمرو أديب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:27 ص
الاستماع لأقوال قائد سيارة اصطدم بسيارة الإعلامى عمرو أديب عمرو اديب_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات في حادث التصادم الذي أسفر عن إصابة الإعلامي عمرو أديب، خلال قيادته سيارته، وعودته من مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق دهشور، بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وتبين من خلال التحريات، أن سيارة اصطدمت بسيارة أديب، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأخرى أيضا بجروح، إلا أن حالته الصحية مستقرة. 
 
وتم الاستماع لأقوال قائد السيارة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق. 
 
 
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيارة الإعلامي عمرو أديب، التي تعرضت للحادث، مما أدى لحدوث تلفيات كبيرة بمقدمتها.
 

عمرو أديب

حادث عمرو أديب

تصادم عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

حادث الإعلامي عمرو أديب

سيارة عمرو أديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة