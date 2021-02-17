وأشارت إلى أن هذا الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من الاستيلاء على عبوات ناسفة في محافظة نينوى.