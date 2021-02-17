"الإندبندنت": هدم كازينو ترامب بلازا السابق فى نيوجيرسى لتطويره.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه تم هدم كازينو ترامب بلازا السابق فى أتلانتيك سيتى، اليوم الأربعاء، بعد أن سقط المجمع فى سنوات من الإهمال.

وسيتم تشييد مبنى جديد محل المبنى المكون من 32 طابقًا، والذى كان يضم سابقًا فندق وكازينو ترامب بلازا على ممر أتلانتيك سيتي الشهير، واستضاف في السابق العديد من الوجوه الشهيرة.

وهدم المبنى عن طريق وضع المتفجرات في نقاط استراتيجية على طول الهياكل الداعمة للمبنى لضمان انهيار المبنى من تلقاء نفسه، مع سقوط الحطام في منطقة مخصصة لذلك.

وقام المسئولون بإدارة الانفجار الداخلي لكازينو الرئيس السابق على الهواء مباشرة، حيث شاهد الآلاف زوال إمبراطورية الكازينو التي كانت مهيمنة من قبل دونالد ترامب في أتلانتيك سيتي ، نيو جيرسي، على حد تعبير الصحيفة.

وكان ترامب بلازا أول مجمع من ثلاثة مجمعات ترفيهية يملكها ويديرها الرئيس السابق ، بعد افتتاحه في عام 1984.

تم إغلاقه أمام الجمهور في عام 2014 ، وكان من بين آخر الكازينوهات التي تم إغلاقها على ممر أتلانتيك سيتي ، والذي عانى من التراجع الاقتصادي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان ترامب بلازا هو الكازينو الأسوأ أداءً في أتلانتيك سيتي بحلول الوقت الذي أغلق فيه، حيث كان ما جمعه من مال في 8 أشهر ونصف متساويا مع ما جناه فندق وكازينو بورجاتا كل أسبوعين.

وتخلى ترامب عن الكازينو بعد إعلان إفلاسه - على الرغم من أن اسمه لا يزال يزين المبنى حتى إغلاقه - عندما اشتراه الملياردير كارل سي إيكان في عام 2016.