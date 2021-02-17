الأوقاف تنهى خدمة إمام و3 عمال.. اعرف السبب

كتب على عبد الرحمن



أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء خدمة كلا من: "ع.م"، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية بناء على حكم قضائي، و"ح.ح" عامل بأوقاف الإسكندرية بناء على حكم قضائي، و"ي.س" عامل بأوقاف الدقهلية بناء على حكم قضائي.



وقالت وزارة فى بيان لها اليوم، إن القرارات جاءت طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، مؤكدة أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية والإسكندرية والدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء خدمة" ه.م" المنتدب من الإدارة العامة للعلاقات الخارجية للعمل بمكتب وكيل الدعوة بديوان عام الوزارة لانقطاعه عن العمل، وذلك حسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.





