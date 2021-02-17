الأرصاد: درجة الحرارة غدا فى سانت كاترين 2 تحت الصفر لليوم الثالث

كتب محمود راغب

كشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية ، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس على كافة الأنحاء الجمهورية ، وسط تحذيرات من تساقط حبات البرد على أغلب الأنحاء .



وكشفت بيان درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية على وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لليوم الثانى ل 2 درجة تحت الصفر .



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء ، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .



كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .



