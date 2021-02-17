الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح وأتربة

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم الأربعاء، لتكون ذروة الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد .



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة وتخف حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل تصل القاهرة و أقصي شمال الصعيد خفيفة الي متوسطة.



وتابعت هيئة الأرصاد: كان للسواحل الشمالية النصيب الأكبر من تساقط الأمطار وحبات البرد حتى اكتست بعض الأماكن باللون الأبيض وساعد ذلك الانخفاض الكبير في درجات الحرارة كما نشطت الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط إلى 45 عقدة أدت إلى ارتفاع الامواج بشكل كبير.



ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.



كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد.



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.