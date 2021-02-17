الأرصاد الكويتية تحذر من انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية بدءاً من مساء اليوم

كتب محمد جمال

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن طقس البلاد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة تتفاوت كمياتها بين خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً. وذكر رئيس قسم التنبوات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن ذروة هذه الحالة ستكون مساء اليوم بمرور الجبهة الهوائية الباردة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى ابتداء من يوم غد الخميس، بحسب " قبس".

أوضح البلوشي أن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط، يتزامن معه منخفض آخر متعمق في طبقات الجو العليا مصحوباً بنشاط للرياح الجنوبية التي تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة. وأشار إلى أن هذه الرياح الجنوبية ستكون مثيرة للغبار، وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وتؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من 7 أقدام، لافتاً إلى أن التحسن التدريجي للطقس سيبدأ من بعد ظهر يوم غد الخميس.

