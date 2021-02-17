افتتاح محطة مياه المحسمة UF فائقة الترشيح بالمحسمة القديمة بالإسماعيلية قريبا

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أنه سوف يتم قريبا افتتاح محطة مياه شرب المحسمة القديمة UF فائقة الترشيح، وذلك بطاقة تصميمية 60 لتر/ث، بجانب محطة المياه الكومباكت المتواجدة بذات المنطقة التي تعمل بكامل طاقتها بعد عمليات الإحلال والتجديد، بسعة تصميمية 30 لتر/ث، لتصبح ناتج المحطتين 6000 متر مياه يوميا، وذلك يتم القضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية المحسمة، وقرية 30 يونيه، والمناطق المجاورة، لتخدم أكثر من 70 ألف نسمه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته المستمرة للمراحل النهائية من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى، بالقصاصين، بالإضافة المراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة الحديثة، ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يومياً، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات كانت 8000 متر مكعب يومياً.

وأضاف رئيس شركة مياه محافظات القناة، انه تم تشغيل عددا من محطات مياه الشرب، وذلك بعد عمليات الصيانة والإحلال والتجديد، لتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، منها محطة هويس سرابيوم المدمجة بطاقة تصميمية 50 لتر ث \، ومحطة مياه عين غصين الكرنك و1، و2 بطاقة تصميمية 60 لتر ث\، ومحطة الكيلو 14 قرية النصر بطاقة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطة مياه العقادة بطاقة تصميمية 30 لتر ث\، مضيفا أنه جاري الانتهاء من أعمال الصيانة للازمة لمحطة مياه ابو عياد المدمجة بطاقة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطة مياه البورسعيدية 30 لتر ث\ بمنطقة المنايف، وذلك حفاظا علي تلك المحطات وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.