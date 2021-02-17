اعترافات لص المجوهرات: تسللت لشقة جارى عبر النافذة واستوليت على المصوغات

كتب محمود عبد الراضى

تسلل لص لشقة مجاورة لسكنه، ونجح في الوصول إليها عن طريق كسر النوافذ، وسرق مجوهرات وساعة حريمة، ثم عاد بهدوء لشقته.

المتهم ـ بحسب اعترافاته ـ قرر السفر بالقطار لمحافظة أخرى لبيع المسروقات، والحصول على أموال، حيث خاف من السفر بها بواسطة سيارة أجرة، لكن سوء حظه نجح رجال الشرطة بالسكة الحديد في ضبطه.

وساهمت يقظة الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد القاهرة في ضبط عنصر إجرامى بحوزة مشغولات ذهبية قام بسرقتها من داخل شقة سكنية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وتمكنت قوة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينـة بمحطــة سكـك حديـد القاهـرة مـن ضبـط "شخص - مقيم بمنطقةروض الفرج بالقاهرة – له معلومات جنائية) حال تواجده بالمحطة وبحوزتـه (مشغولات ذهبية ، ساعه يد حريمى ، مبلغ مالى".

بمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والاستيلاء عليها، وتم التوصل للمجنى عليها والتى حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.