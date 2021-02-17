استمرار غلق بوغازى ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظراً لسوء الأحوال الجوية والتقلبات فى الحالة الجومائية، من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، حرصاُ على الأفراد والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد، والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج والضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات .