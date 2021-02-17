اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار غلق بوغازى ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:30 ص
استمرار غلق بوغازى ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظراً لسوء الأحوال الجوية والتقلبات فى الحالة الجومائية، من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، حرصاُ على الأفراد والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد، والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج والضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات .

 

 

 


الاسكندريه

حاله الطقس

حاله الطقس الآن

ميناء الإسكندرية

غلق بوغازى ميناء الإسكندرية

سواء الأحوال الجوية

غلق ميناء الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة