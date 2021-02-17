ارتفاع مؤشر بورصة الكويت.. ووقف التداول على سهمى "لوجستيك" و"الرابطة"

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5728 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 6.62 نقطة ليصل إلى مستوى 6257.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 8.28 نقطة ليصل إلى مستوى 4686.88 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.48 نقطة ليصل إلى مستوى 4864.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 191.1 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6191 صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، يليه قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركتي رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، كي جي إل لوجستيك (لوجستيك)، اعتبارا من اليوم الأربعاء، لحين الافصاح عن معلومة جوهرية.