اتباع طرق الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين يحمى من الإصابة بالخرف

ندى سليم

قالت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، إن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال اتباع العديد من استراتيجيات الوقاية سيؤدى إلى تأخير أو إيقاف التغيرات الدماغية التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس .



الحماية من أمراض القلب تحميك من الخرف

وأظهرت الدراسة أن تصلب الشرايين أو تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين الذى ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد يؤدى الى الإصابة بالخرف والزهايمر، حيث تبين أن هناك علاقة بين تصلب الشرايين والضعف الإدراكى لدى مرضى الخرف.

وتوصلت الدراسة أن اتباع الأشخاص لسبل الحماية من أمراض القلب وتصلب الشرايين قد تساعد في الحماية من اصباتك من الخرف في المستقبل، والذى يعد من الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة حول العالم، حيث يعاني 50 مليون شخص حاليًا من الخرف.

وأوضح الباحثون أن مرضى القلب والزهايمر قد يعانون من المرض بدون أعراض لفترات طويلة من العمر في وقت مبكر من الحياة.

وأكد الباحثون أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة بنقص التمثيل الغذائي في الدماغ، بما في ذلك المناطق الدماغية المعروفة بتأثرها بالخرف.

وقالت نتائج الدراسة أن السيطرة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر من الحياة يقلل احتمال تعرض الدماغ لاحقًا للخلل الإدراكي.