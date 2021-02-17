إغلاق 8 مساجد بالسعودية مؤقتا بسبب كورونا

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الأربعاء إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 10 أيام 87 مسجداً، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
وأشارت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى فتح 8 مساجد بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة شملت 4 مساجد بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مسجد واحد في مناطق المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.
وأكدت الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أية مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والجوامع.
إغلاق 8 مساجد بالسعودية مؤقتا بسبب كوروناالأربعاء، 17 فبراير 2021 04:32 م
مسجد - أرشيفية
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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الأربعاء إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 10 أيام 87 مسجداً، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
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