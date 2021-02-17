اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بداية من اليوم لحين إشعار آخر لسوء الطقس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:26 م
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بداية من اليوم لحين إشعار آخر لسوء الطقس ميناء شرم الشيخ
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من قطاع شرطة السياحة والآثار، بشأن غلق ميناء ميناء شرم الشيخ البحرى أمام العائمات الكبيرة والصغيرة اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، لحين إشعار آخر، كما تقرر غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخلية البحرى أمام حركة الملاحة لحين إشعار آخر، نظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد.
 
ومن جانبها أرسلت غرفة شركات السياحة، تعليمات شرطة السياحة والآثار، لأعضاء الجمعية العمومية، لعدم إدراج أى زيارات فى برامجهم السياحية خلال الفترة المذكورة .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس  مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 

السياحة

شرم الشيخ

ميناء شرم الشيخ

شركات السياحة

الاسكندرية

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركات الطيران الأوروبية تعترض على اتفاقية السماوات المفتوحة مع قطر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:34 م

"تنشيط السياحة" تشارك فى معرض سوق السفر العربى بدبى مايو المقبل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:43 م

إغلاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بداية من غدا حتى إشعار آخر لسوء حالة الجو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:57 م

دعم الحكومة للقطاع السياحى عرض مستمر.. صرف إعانة الدفعتين الرابعة والخامس للعاملين بالسياحة.. صندوق الطوارئ يصرف 317 مليون جنيه لـ146 ألف عامل.. 2204 منشآت سياحية استفادت بالدفعتين الثانية والثالثة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة