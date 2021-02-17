إغلاق موانئ نويبع وشرم الشيخ لليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تشهد اليوم الأربعاء استمرار إغلاق موانئ نويبع وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية لليوم الثانى، كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء إغلاق ميناء نويبع البحرى فى جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، التى تتراوح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأكد البيان إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحرى، لشدة الرياح، التى تتراوح ما بين 25 و30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بكافة الموانئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وقال المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ التابعة للهيئة، لمواجهة المخاطر المحتملة، وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة، ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة.

وأكد المتحدث الإعلامى أنه جرى تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها.