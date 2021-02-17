اليوم السابع
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إغلاق كوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية لأعمال الصيانة والترميم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:06 م
إغلاق كوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية لأعمال الصيانة والترميم أعمال الصيانة والترميم بكوبرى محمد على الأثرى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت منطقة آثار القليوبية، غلق كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية، نظرا للقيام بأعمال الإصلاحات بأرضيات الكوبرى وإجراء بعض أعمال الترميم والصيانة به، كما سيتم إعادة فتح الكوبرى قريبا فور الانتهاء أعمال الترميم والصيانة التى تقوم بها الوحدة الانتاجية ذات الطبيعة الخاصة لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الأثار بوزارة الأثار.

وتتم أعمال الصيانة والترميم لكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبرى، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة فى الكوبرى، ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود، حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبرى، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.

كان طالب القائمين على الترميم من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بتعيين رجال أمن على بوابات الكوبرى لمنع مرور المواطنين خلال أعمال الترميم التى تتم بأرضية الكوبرى لمنع تلفها مرة أخرى.

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لافتة غلق الكوبرى لأعمال الصيانة والترميم

 


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كوبرى محمد على

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