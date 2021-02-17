اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:16 م
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إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى ببنى سويف لمواجهة التقلبات الجوية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:00 م
إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى ببنى سويف لمواجهة التقلبات الجوية الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى نظرا لسوء الأحوال الجوية .

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ ، والرعاية المركزية ، وغرف العمليات ، بالإضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي . 

ووجه الدكتور منصور حسن ، بقبول واستقبال كافة الحالات المرضية من محافظة بنى سويف ، والمحافظات المحيطة بها ، سواء للعلاج السريري ، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية ، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة . 

 

 


بنى سويف

مستشفى بنى سويف الجامعى

جامعة بنى سويف

التقلبات الجوية

سوء حالة الطقس

رئيس جامعة بنى سويف

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