إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى ببنى سويف لمواجهة التقلبات الجوية

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى نظرا لسوء الأحوال الجوية .

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ ، والرعاية المركزية ، وغرف العمليات ، بالإضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي .

ووجه الدكتور منصور حسن ، بقبول واستقبال كافة الحالات المرضية من محافظة بنى سويف ، والمحافظات المحيطة بها ، سواء للعلاج السريري ، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية ، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة .