إعدام شقيقين لقتلهما شخصا على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد عبد العزيز وأحمد حنفى وأمانة سر أندرواس فهمى بإعدام شقيقين بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا في جريمة قتل في القضية رقم 2633 لسنة 2017 ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة عاقبت كلا من ع .ر وشهرته بهاء وشقيقه ه .ر بالإعدام شنقا حتى الموت ومصادرة الأسلحة المضبوطة في جريمة قتل ر ص بسمالوط عام 2017 على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.
وكان أحال المحامى العام لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة عبد المنعم المتهمين إلى محكمة الجنايات في مايو 2018، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص وارتكاب جريمة قتل وفقا لمواد العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة