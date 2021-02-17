إعدام شقيقين لقتلهما شخصا على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة عاقبت كلا من ع .ر وشهرته بهاء وشقيقه ه .ر بالإعدام شنقا حتى الموت ومصادرة الأسلحة المضبوطة في جريمة قتل ر ص بسمالوط عام 2017 على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.

وكان أحال المحامى العام لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة عبد المنعم المتهمين إلى محكمة الجنايات في مايو 2018، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص وارتكاب جريمة قتل وفقا لمواد العقوبات.