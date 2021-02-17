اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى مع استمرار غلق موانئ السويس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:13 م
إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى مع استمرار غلق موانئ السويس فتح ميناء الغردقة البحرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية مع استمرار غلق موانئ السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 

موانئ البحر الأحمر

الأحوال الجوية

الطقس

اخبار الطقس

طقس الغد

الارصاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى مع استمرار غلق موانئ السويس والغردقة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:12 م

إعادة فتح ميناء الأدبية بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:14 م

إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:18 م

طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. أمطار وصقيع وارتفاع الأمواج.. تحذيرات من رياح شديدة تصل لـ30 عقدة.. المحافظة تعلن الطوارئ.. الصرف الصحى يدفع بـ90 سيارة شفط.. واستمرار فتح الموانئ رغم الأمطار.. فيديو وصور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:48 ص

استمرار فتح بوغاز الدخيلة رغم سقوط الأمطار فى الإسكندرية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:11 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة