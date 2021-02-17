إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى أسوان.. بالأسماء

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة "كبود" على الطريق الزراعى أمام الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وهم: نجار سعيد عبد المطلب، 39 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومروة إبراهيم آحمد 37 سنة، مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومصطفى محمود احمد 48 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد رمضان عبدالنبى 43 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الحمن حمدى محمد 16 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، ووليد محمد عبدة 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود شحات 45 سنة، يحتاج لبتر بالقدم الأيمن، وتم نقل الحالات إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى العلاج.