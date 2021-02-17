إصابة 5 سيدات فى حادث ميكروباص بصحراوى البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أصيبت 5 سيدات بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" القاهرة - الاسكندرية" الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة