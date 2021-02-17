إصابة 5 سيدات فى حادث ميكروباص بصحراوى البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" القاهرة - الاسكندرية" الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.