اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 سيدات فى حادث ميكروباص بصحراوى البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:49 م
إصابة 5 سيدات فى حادث ميكروباص بصحراوى البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت 5 سيدات بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بطريق" القاهرة - الاسكندرية" الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 


انقلاب

وادى النطرون

صحراوى البحيرة

محافظة البحيرة

امن البحيرة

حوادث البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة