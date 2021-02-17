إصابة وزير البيئة البرازيلى بكورونا وارتفاع عدد الوزراء المصابين إلى 14

فاطمة شوقى

أكدت مصادر رسمية فى البرازيل، إصابة وزير البيئة البرازيلى ريكاردو ساليس، بفيروس كورونا الجديد، حيث سيظل في عزلة مطلقة في مقر إقامته في برازيليا حتى يكمل الحجر الصحى السريرى.

وأشارت صحيفة "فولها" البرازيلية، إلى أن الوزير المثير للجدل الذى يؤيد السياسة البيئية المتعرضة للكثير من الانتقادات للرئيس البرازيلى جايير بولسونارو ظهرت عليه حمى خفيفة، لكن الوزراة أكدت فى بيان لها أنه بخير، وسيتعين عليه الاحتفاظ بالعزل فى منزله، حسب التوجيهات الطبية.

وبذلك ينضم ساليس إلى قائمة واسعة من السلطات البرازيلية رفيعة المستوى التي أصيبت بفيروس كورونا الجديد ، بما في ذلك الرئيس جايير بولسونارو نفسه ، وهو أحد أكثر من ينكرون خطورة الوباء في العالم.

قال بولسونارو نفسه إن أكثر من 200 من أعضاء الرئاسة أصيبوا بالعدوى، ولم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى بأعراض خطيرة لتلقي العلاج الوقائي بأدوية لا يوجد دليل علمي على فعاليتها، وأن الزعيم اليميني المتطرف يدافع بشدة.

وبالمثل، أصيب 14 وزيرًا من أصل 23 وزيرًا في حكومة بولسونارو بالفيروس، من بينهم وزير الصحة إدواردو بازويلو؛ الأمن المؤسسى، أوجستو هيلينو ريبيرو ، والرئاسة ، والتر براجا نيتو ، والجنرالات الثلاثة في الاحتياط، والرئيسان السابقان لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ، رودريجو مايا ودافي ألكولومبر ، على التوالي ، الذان تركا مناصبهما في فبراير لإفساح المجال أمام شاغلي المنصب الجديد آرثر ليرا ورودريجو باتشيكو ، كما أصيب العديد من قضاة المحكمة العليا بالعدوى من قبل كورونا.

البرازيل ، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 212 مليون نسمة ، بجانب الولايات المتحدة والهند ، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررًا من كورونا بالأرقام المطلقة.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة ، فإن عملاق أمريكا الجنوبية يراكم بالفعل ما يقرب من عشرة ملايين حالة مؤكدة وتجاوز 240 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد أمس الثلاثاء منذ تأكيد الحالة الأولى في البلاد ، منذ عام تقريبًا. .

مثل الدول الأخرى ، تواجه البرازيل انتعاشًا جديدًا في الوباء بعد أن مرت فترة راحة طفيفة بين الأشهر الأخيرة من سبتمبر ونوفمبر ، ولكن مع موجة ثانية تفاقمت بسبب البديل الذي تم اكتشافه في منطقة الأمازون البرازيلية.