إصابة شخصين فى حادثين سير متفرقتين بقنا

أصيب شخصان، مساء اليوم، في حادثين متفرقين بقرية حجازة قبلي في قوص جنوب محافظة قنا ومنطقة الشئون بقنا، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث سير وحادث انقلاب موتوسيكل بحجازة قبلى والشئون ونقلهم إلى المستشفى.
وتبين من الفحص أن الحادثتين أسفرتا عن إصابة جمال الدين عبد الظاهر، 65 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونقله إلى قنا العام، في حادث سير بالشئون، وجلال عبده عويس، 43 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، ونقله لقوص المركزي.
تم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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