إصابة شخصين فى حادثين سير متفرقتين بقنا

وتبين من الفحص أن الحادثتين أسفرتا عن إصابة جمال الدين عبد الظاهر، 65 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونقله إلى قنا العام، في حادث سير بالشئون، وجلال عبده عويس، 43 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، ونقله لقوص المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.