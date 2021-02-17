اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سائق فى انقلاب تروسيكل بمدينة السادات فى المنوفية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:06 م
إصابة سائق فى انقلاب تروسيكل بمدينة السادات فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب سائق تروسيكل بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك فى حادث إنقلاب تروسيكل أمام مدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من إصابة سائق تروسيكل بإصابات بالغة وذلك فى حادث انقلاب تروسيكل أمام مدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


إصابة سائق تروسيكل

مدينة السادات

انقلاب تروسيكل

مدير أمن المنوفية

امن المنوفية

نيابة مركز السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة