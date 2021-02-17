إصابة سائق فى انقلاب تروسيكل بمدينة السادات فى المنوفية

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من إصابة سائق تروسيكل بإصابات بالغة وذلك فى حادث انقلاب تروسيكل أمام مدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.