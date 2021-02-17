اليوم السابع
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إزالة الثلوج المتراكمة من الشوارع فى لبنان.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:33 م
إزالة الثلوج المتراكمة من الشوارع فى لبنان.. صور إزالة الثلوج المتراكمة
كتب محمد سعودي

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تحاول الجهات المعنية في لبنان، إزالة الثلوج المتراكمة على الشوارع وسط انخفاض في درجات الحرارة، حيث شاركت الصفحة الرسمية للمديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عبر فيسبوك، صورا توثق إزالة الثلوج المتراكمة من الشوارع.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، إنه تم جرف ثلوج على العديد من الطرق الرئيسية في مناطق مختلقة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أعاقت السير أمام المارة خاصة مع تراكم الثلوج.

الدفاع المدني اللبناني عبر فيسبوك
الدفاع المدني اللبناني عبر فيسبوك

 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن لبنان شهدت ليلا عاصفا ومثلجا مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، وقد استمر هطول الثلوج حتى اليوم على مرتفعات متدنية، بينما هطلت الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول الجارفة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن في محافظة عكار، على سبيل المثال، غطت الثلوج المرتفعات الجبلية على ارتفاع 900 متر، وبلغت سماكتها في القموعة 40 سنتم، وانقطعت الطرق الجبلية خاصة تلك التي تصل عكار بالبقاع عبر الهرمل.

إزالة الثلج في لبنان
إزالة الثلج في لبنان

 

إزالة الثلوج في لبنان
إزالة الثلوج في لبنان

 

الثلوج بلبنان
الثلوج بلبنان

 

الثلوج في لبنان
الثلوج في لبنان

 

جرف الثلوج في لبنان
جرف الثلوج في لبنان

 

شوارع لبنان
شوارع لبنان

 

هطول الثلوج
هطول الثلوج

 

 


الثلوج في لبنان

الثلج في لبنان

طقس لبنان

الارصاد الجوية لبنان

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