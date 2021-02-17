إدارة قوص التعليمية بقنا تستعد للامتحانات بتعقيم المدارس وإلغاء نظام التناوب

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور محمد خلف، مدير إدارة قوص التعليمية بقنا، اليوم الأربعاء، عدة اجتماعات تنسيقية بقاعة التربية الاجتماعية استهدفت مديري المدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية استعدادا لبدء امتحانات النقل والتي ستبدأ 28 فبراير الجاري، بتوجيهات الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضحت الإدارة التعليمية، أن الاجتماع تناول الحديث عن تعقيم وتجهيز المدارس استعدادا لامتحانات النصف الدراسي الأول مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، مشيرة إلي أن الامتحانات سيتم طباعتها بصيغة وحداة بالمطبعة السرية التابعة للإدارة وسيتم توزيعها علي مديري المدارس قبل الامتحان بيوم ليكون مدير المدرسة مسؤول عنها مسؤولية كاملة حيث سيتم امتحان الطالب يوم واحد فقط بجميع المواد، كما أنه سيتم وقف العمل بنظام التناوب أيام عقد امتحانات النقل.

وأكد مدير تعليم قوص، علي ضرورة الاستعداد التام لبدء النصف الدراسي الثاني والذي سيبدأ 10 مارس المقبل وتجهيز الفصول التزاما بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدى.

حضر الاجتماعات كنانة فنجرى أبوجبل، وكيل الإدارة، ومنصور القباني، مدير التعليم الابتدائي، وعاطف خريشي، مدير التعليم الإعدادى، ومحسب حساني مسؤول المطبعة السرية، وعلي حزين مدير إدارة الخدمات، وعزت الشريف، مدير العلاقات العامة.