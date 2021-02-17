إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح نارى وهيروين فى الشرابية للجنايات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الشرابية الجزئية إحالة عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري للمحاكمة الجنائية العاجلة. وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة الشرابية باتجار عاطل فى المواد المخدرواتخاذ من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي غير مشروع.

وأيدت التحريات صحة المعلومات وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم "م. ص" مسجل خطر وسابق اتهامه فى قضايا، وبتفتيشه عثر رجال المباحث بحوزته على (سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مللي وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول)، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي متحصلات نشاطه غير المشروع والسلاح للدفاع عن نفسه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.