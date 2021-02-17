وكانت الهيئة الفرنسية العليا للصحة قد أوصت بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح، وأوضحت أنه يجب حقن هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.



وقالت "الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية. وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به"، مشيرة إلى أن "هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي".