أنتونى فاوتشى: تطعيم المعلمين ضد كورونا قبل فتح المدارس غير عملى

كتب أحمد عرفة

أكد مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشى، أن تطعيم جميع المعلمين ضد فيروس كورونا قبل إعادة فتح المدارس غير عملى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، إن إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول إن تطعيم المعلمين يوفر طبقة إضافية من الحماية ولكن هذه التطعيمات يجب ألا تكون مطلوبة للعودة إلى التعلم الشخصى.

وتابع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية،: "نعم يجب إعطاء الأولوية للمعلمين بشكل مطلق في أخذ اللقاح ولكن إذا كنت ستقول إن كل معلم يحتاج إلى أخذ اللقاح ووضع هذا الأمر كشرط أساسي للعودة إلى المدرسة، فأنا أعتقد بصراحة أن هذا وضع غير عملي، خصوصا أن إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض للمدارس شددت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".