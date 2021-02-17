أمير الكويت يأمر بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد

كتب أحمد عرفة

أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأفاد بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على تويتر اليوم الأربعاء، بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير.

يأتى التحرك فى أعقاب مواجهة بين المجلس المنتخب والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة الشهر الماضي. وفى 24 يناير، أعاد الأمير تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل حكومة جديدة، وكان رئيس الوزراء يجرى مشاورات مع النواب قبل القيام بذلك.

وفى وقت سابق تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.

وتناولت الرسالة الخطية – وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - العلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التى تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.