أمطار خفيفة ومتوسطة على المنوفية وشركة المياه ترفع درجة الاستعداد

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية لليوم الثانى على التوالى، موجة من الطقس السيئ حيث هطلت أمطار متوسطة على مدينة السادات، بينما شهدت معظم مراكز ومدن المحافظة هطول أمطار خفيفة، بالإضافة إلى برود فى الجو طول اليوم منذ الصباح الباكر.

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتى قد تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشدداً على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة لبالوعات مياه الأمطار للتأكد من تصريف المياه بالتنسيق مع مديرى فروع شركة المياه كل فى نطاقه، مؤكداً على استمرار تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أى حالات طارئة وتقليل الخسائر التى قد تنجم عن هذه الحالات.

وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وإرسال تقارير يومية عن سير متابعة الأحداث والإبلاغ عن أى طوارئ عن طريق أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804)أو الخط الساخن (15562)، مناشداً جموع المواطنين بتوخى الحيطة والحذر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظة المنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، فيما يتعلق بظروف الطقس وإحتمالية هطول أمطار على المحافظة.

وأكد على ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية فى حالة سقوط أمطار وسيول قد تؤدى إلى إرتفاع نسبة العكارة بالمجارى المائية وضرورة قيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها فى حالة ظهور أى تغيير يؤثر على محطات المياه المرشحة.

وطالب بضرورة التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (١٢٥) .

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.