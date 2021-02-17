اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تتهم 3 أشخاص من كوريا الشمالية بسرقات إلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:10 م
أمريكا تتهم 3 أشخاص من كوريا الشمالية بسرقات إلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار هاكرز _ صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة اتهمت 3 من مبرمجى الكمبيوتر فى كوريا الشمالية بعمليات قرصنة ضخمة استهدفت سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال والعملات الرقمية، مما أثر على شركات عدة من البنوك إلى استوديوهات هوليوود.

 

وتزعم لائحة الاتهام أن جون تشانج هيوك (31 عاما) وكيم إيل (27 عاما) وبارك جين هيوك (36 عاما) سرقوا الأموال أثناء العمل فى المخابرات العسكرية فى كوريا الشمالية، وسبق أن وجهت تهمة إلى بارك فى شكوى تم الكشف عنها فى 2018.

 

وقالت كريستى جونسون مساعدة مدير مكتب التحقيقات الاتحادى المسؤولة عن مكتب لوس انجليس الميداني، فى إفادة صحفية عبر الهاتف، إنه يعتقد أن الثلاثة موجودون فى كوريا الشمالية، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك بعد على طلبات للتعليق.

 

 


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