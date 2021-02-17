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أمانة الإفتاء العالمية تنعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:41 ص
أمانة الإفتاء العالمية تنعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء الراحل الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على

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نعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ علماء الفقه المالكى بمصر والعالم الإسلامى، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

ونوهت الأمانة بما قدمه الفقيد - يرحمه الله - لطلبة العلم من الجهود التى كان لها الأثر الكبير فى نشر المنهج الوسطى المعتدل، ومواجهة الفكر المتشدد، من خلال مؤلفاته ودروسه العلمية بالجامع الأزهر.

وتوجه د. إبراهيم نجم -الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى طلبته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينزله منازل الصالحين، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الإسلام والمسلمين شفيعًا له ورفعةً لدرجته في عليين، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".





 


أمانة الإفتاء العالمية

الدكتور أحمد طه ريان

هيئة كبار العلماء

الأزهر الشريف

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