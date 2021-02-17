اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:17 ص
خالد صلاح
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أسهم اليابان تنزل عن قمة 30 عاما بفعل بيع لجنى الأرباح

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:36 ص
أسهم اليابان تنزل عن قمة 30 عاما بفعل بيع لجنى الأرباح اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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هبطت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد قفزة في الآونة الأخيرة رفعتها إلى قمة 30 عاما، حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي من ركود ناجم عن فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.58 بالمئة إلى 30292.19 نقطة من مرتفع أمس الثلاثاء عند 30714.52 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1990.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1961.49 نقطة، وذلك بعد يوم من بلوغ أعلى مستوى منذ يناير 1991.

وقادت أسهم الرقائق والإلكترونيات الخسائر على نيكي، إذ تراجع سهم تي.دي.كيه 3.23 بالمئة، وخسر سهم ياساكاوا إلكتريك 3.23 بالمئة وفقد سهم طوكيو إلكترون 2.2 بالمئة.

جاءت الخسائر بعد هبوط خلال الليل لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

 


المؤشر نيكي

المؤشر توبكس

سهم طوكيو إلكترون

الولايات المتحدة

الأسهم اليابانية

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