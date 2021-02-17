اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 63.79 دولار لبرنت و60.46 دولار للخام الأمريكي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 63.79 دولار لبرنت و60.46 دولار للخام الأمريكي نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 63.79 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 44 سنتا أو ما يوازي  0.69%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.46 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 41 سنتا أو ما يوازي 0.68 %. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم، صعودا من جديد مدعومة بتعطل كبير للإمدادات في جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية عاتية في تكساس، وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة خلال الشهور الأخيرة وأدت تعطيلات الإنتاج الناجمة عن العاصفة في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، إلى الإبقاء على دعم الأسعار وفقا لرويترز.
 
وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن منتجي النفط في المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار ومن المقرر صدور بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأمريكي اليوم الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الخميس، متأخرة بسبب عطلة في البلاد يوم الاثنين.
 
 
 

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