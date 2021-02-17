أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-2-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولارو والريال السعودى، وتباين سعر الدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر اليورو، أما سعر الجنيه الاسترلينى فشهد ارتفاعا طفيفا، وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو 18.81 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل، قفز مؤشر الدولار عالميا مقابل ستة عملات رئيسية أخرى مجددا بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع عند 90.117 أمس الثلاثاء، ليكون في أحدث تعاملات عند 90.665.

ودعم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الدولار، إذ صعد عائد السندات لأجل عشرة أعوام لما يصل إلى 1.333% من نحو 1.20% في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.81 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.58 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.64 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.69 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.69 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع.