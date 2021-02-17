أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر

كتب – إسلام سعيد

ننشر تفاصيل المتغيرات التي تشهدها أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستويات له هذا العام، ليهبط الذهب دون 785 جنيها لأول مرة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 672 جنيها.



عيار 24 سجل 897 جنيها.



عيار 21 سجل 785 جنيها.



الجنيه الذهب 6280 جنيها.



أونصة الذهب 1790 دولار.

أسعار الذهب تتعرض للخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط لأدنى مستوى بأسبوعين عالميا، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1793.37 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع، وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية في أواخر يناير، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6% إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2014، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3% إلى 27.29 دولار.