أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بـ1.5 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا فى السوق المحلى اليوم الأربعاء 17- 2-2021 .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو .

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، و سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو ، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو .