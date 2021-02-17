اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بـ1.5 جنيه للكيلو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:42 ص
أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بـ1.5 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا فى السوق المحلى اليوم الأربعاء 17- 2-2021 . 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو . 
 
وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، و سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو ، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو .

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

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