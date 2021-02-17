أسطول معدات بالقرى والأحياء لمواجهة الطقس السيئ بالمحلة.. صور

وجه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، جميع معدات رفع المياه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والأحياء وكاسحات القرى للانتشار بجميع شوارع المحلة وقرى المركز لليوم الثانى على التوالى للقيام بأعمالها على مدار 24 ساعة مع سقوط الأمطار على مدار اليومين وتستمر أعمال الرفع حتى الآن بشوارع مدينة المحلة من ميدان الشون والمشحمة ومحب وشوارع البحر ومحب وسكة زفتى وسكة طنطا ومنطقة بنزايون والبندر والطريق الدائرى، كما يتم متابعة حالة الانفاق ( نفق الشون ونفق الكوبرى السفلى ونفق الجابرية )، وقد تم رفع المياه منهم و استمرار حركة السيارات و المواطنين بهم بشكل طبيعى.

كما تم نشر جميع كاسحات رفع المياه الموجودة بالقرى لسرعة التعامل مع المياك بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطرق المصالح الحكومية وداخل المدارس، كما تم التأكيد على ضرورة تمهيد الطرق ورفع آثار الشتاء من الشوارع وفتحها لحركة سير المواطنين وقد قامت الوحدة المحلية لمحلة أبو على برفع المياه من على طريق المنصورة والوحدات المحلية لقرى بلقينا وصفط تراب والهياتم بطريق طنطا والوحدات المحلية لقرى ميت الليت، ومحلة حسن ودمرو بطريق المحلة / دمرو وقامت الوحدة المحلية للشهيدى برفع المياه من قرية طنباره مع تطهير خط الصرف واستطاعت الوحدة المحلية للمعتمدية برفع المياه أمام مجمعات المصالح الحكومية و المدارس.

يذكر أن غرفة العمليات الطارئة بالديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.