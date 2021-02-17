أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما يناسب الوضع الحالى
التعليم: ندرس بدائل امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية وخفض ساعات الاختبارات
أهم 10 تصريحات لوزير الأوقاف.. لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول
مرفق الكهرباء يعلن البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمنازل
وزير الكهرباء: أصغر قرية فى أبعد نقطة بالصعيد ستحصل على خدمة مثل القاهرة
وزير التموين: إنشاء مصنعين منتجات لحوم بجنوب الوادى والقاهرة بالتعاون مع السودان
الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع
وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزارعين والمربين
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