اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

أهم 10 تصريحات لوزير الأوقاف.. لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

مرفق الكهرباء يعلن البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمنازل

الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزارعين والمربين

 
 

وزارة الصحة

الامتحانات

طلاب النقل

وزارة الاوقاف

اليوم السابع بلس

اللجنة الدينية بالبرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة