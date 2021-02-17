أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

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أهم 10 تصريحات لوزير الأوقاف.. لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

مرفق الكهرباء يعلن البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمنازل

الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزارعين والمربين