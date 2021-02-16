83 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة .وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32528 طنا تشمل طن فوسفات و2957 طن يوريا و6821 طن رمل و2300 طن ملح و4250 كلنكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64282 طن تشمل: 11969 طن ذرة و8300 طن خردة و2140 طن خشب زان و3000 طن زيت طعام و 5259 طن سكر و 33614 طن قمح.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 606 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بروكلى و بطاطس وبقدونس و بسلة وخرشوف وخس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (ليمون و بصل و ثوم و سمسم و فول سودانى و فول حص و لب) و فواكة ( فراولة و برتقال و يوسفي و قرع عسل و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و السعودية و ألمانيا و بلجيكا وهولندا والصين وبنجلاديش وسلوفينيا وايطاليا ومالطا وامريكا واسبانيا وروسيا والهند وسنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2362 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83008 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50708 أطنان.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1327 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6288 شاحنة.