7 فيديوهات توثق تساقط الثلوج فى الولايات الجنوبية الأمريكية

كتب هيثم سلامة

تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية موجة برد قاسية، أودت بحياة 22 شخصا حتى الآن وحرمت ملايين السكان من الكهرباء، بما في ذلك ولايات جنوبية مثل تكساس التى عادة ما تكون درجات الحرارة فيها معتدلة.

وتصدر هاشتاج ولاية "تكساس" الأمريكية، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتربأكثر من 950 ألف تغريدة، حيث شارك عدد من المواطنين بتوثيق انخفاض درجات الحرارة والتي تراكمت في الشوارع والميادين الرئيسية وعلى السيارات بإلإضافة إلى انقطاع الكهرباء على أكثر من 4 ملايين بعد تجميد مشغل الشبكة الكهربائية في ولاية تكتساس الأمر الذى فرض انقطاعها، في الوقت نفسه كان هناك طلبا متزايد على الطاقة وفقا وكالة رويترز.

على النقيض، حاول العديد من المواطنين في تلك الولايات بعد هدوء العاصفة، اللعب وسط الثلوج وممارسة التزلج على الجليد في الشوارع، كما استخدم آخرون بولاية لويزيان زورقًا هوائيًا فى جولة حول المدينة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من طقس شتوى غير مسبوق وشامل من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربى، حيث يخضع أكثر من 150 مليون أمريكى لتحذيرات الطقس الشتوى.

ومع توقع وصول عاصفة جديدة إلى منطقة البحيرات العظمى (شمال شرق) أمر حاكم نيويورك أندرو كومو، خدمات الطوارئ بالاستعداد وتوقع "ثلوجا وجليدا ورياحا عاتية عبر الولاية خلال اليومين المقبلين"، ومنذ أيام تشهد الولايات المتحدة هطول أمطار متجمدة وتساقط ثلوج وهبوب عواصف ثلجية.

فيما عزت عشر حالات وفاة إلى سوء الأحوال الجوية، حضت السلطات السكان على توخي الحذر عند التنقل في هذه الظروف المحفوفة بالأخطار، وقال أندرو بيشير حاكم ولاية كنتاكى: "لم ننج من الجائحة لقرابة سنة لكي نخسر إناسا في عاصفة ثلجية أو جليدية"، وأسفر حادث سير ضخم بسبب الجليد على طريق سريع قرب دالاس عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات الخميس الماضى".

