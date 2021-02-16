5 قطاعات تهبط ببورصة دبي بنسبة 1.2% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% خاسراً 31.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2610.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.2 مليون سهم محققة ما قيمته 223.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3341 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.49%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.31%، 0.13%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.68%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.5 مليون ورقة بقيمة 84 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.63%.

في سياق متصل أعلن بنك دبي الإسلامي، النتائج المالية للعام 2020، وحقق البنك إجمالي دخل بلغ 13.142 مليار درهم إماراتي عام 2020 مقابل 13.684 مليار درهم إماراتي في عام 2019 بانخفاض طفيف فقط على الرغم من التراجع الضعيف والملحوظ للنشاط الاقتصادي مما يبرز بوضوح عمق وتنوع أعمال البنك وقوة علاقاته مع قاعدة متعامليه، وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.471 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 2% مما يدل على قوة امتياز البنك المستمر في النمو على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي الذي يشير إلى إمكانية تحقيق ربحية أعلى عند تحسن الأوضاع، وانخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 38% إلى 3.16 مليار درهم إماراتي مدفوعاً في المقام الأول بنهج مدروس وحكيم للمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة، وأن يكون مهيأً لتحقيق انتعاش قوي في المستقبل القريب.

في السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول للمساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار أمريكي للسنة المالية بالكامل مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019 بانخفاض بنبسبة 31.7%، إذ يعزي ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام، وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنتاً مقابل 1.96 سنتاً خلال عام 2019، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ53.12 مليون دولار أمريكي لعام 2019.

وبلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.913 مليار دولار أمريكي من مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019 بانخفاض بنسبة 8.7%، ويعزي هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى توزيع الأرباح النقدية، والتغيرات القيمة السوقية التي طرأت على محفظة الخزينة بالإضافة إلى المساهمة في زيادة رأس المال الإضافي للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة، وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 6.59 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

في سياق آخر أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة empire navigation اليونانية، وتنص المذكرة على عقد شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال استحواذ الشركة على مجموعة من ناقلات المواد البتروكيماوية وناقلات البضائع الصب الجافة مما سيساهم في تنويع استثمارات الشركة وتعزيز قدرتها في الدخل إلى أسواق جديدة وتوسعة قاعدة عملائها.