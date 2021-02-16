اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:11 م
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5 طرق بسيطة تساعد على علاج تلف الشفاه خلال فصل الشتاء

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:00 ص
5 طرق بسيطة تساعد على علاج تلف الشفاه خلال فصل الشتاء تلف الشفاه
كتبت هند عادل

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الشتاء هو فصل الطقس البارد ويأتي هذا الموسم أيضًا بمجموعة من التحديات الخاصة به أبرزها الشكوى من جفاف الجلد وهي شكوى شائعة جدًا بين الناس خلال فصل الشتاء حيث ينخفض ​​محتوى الرطوبة في الهواء بشكل كبير يمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على البشرة لأنه يجعل من الصعب عليها الاحتفاظ بكمية صحية من الرطوبة والبقاء رطبة ونضرة، ويمكن أن تكون الشفاه الجافة والمتشققة مصدر إزعاج ويجب التعامل معها جيدًا، وفقا لتقرير لموقع time now news.

نصائح للتعامل مع تلف الشفاه الشتوي

حافظ على رطوبتك:
 

يحتاج الجسم إلى تعويض الرطوبة التي فقدها خلال الشتاء، والحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب الماء هو الخطوة الأولى للقيام بذلك إذا كنت تريد شفاهًا صحية ، فتأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك.

استخدم مرطب الشفاه:
 

اقتراح شائع ولكنه مفيد ، حيث يمكن أن يؤدي حمل كريم شفاه واستخدامه عند الضرورة إلى منع تلف الجلد في فصل الشتاء إلى حد كبير.

لا تلعق شفتيك:
 

قد يجد المرء نفسه يلجأ إلى لعق الشفاه كخيار للتعامل مع التهيج الناجم عن جفاف الشفاه، ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، فإنك تزيد من جفاف شفتيك لتجنب حدوث ذلك ، حاول ألا تلعق شفتيك وترطيبهما باللعاب أو الماء.

اختر العلاجات المنزلية:
 

هناك العديد من المكونات في منزلك والتي يمكنك استخدامها للعناية ببشرتك، على سبيل المثال ، يمكن أن يعمل الشوفان والبقول كمقشر رائع أيضًا ، يمكن أن تساعد المكونات مثل العسل والصبار ، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، في الحفاظ على ترطيب الشفاه وصحتها.

لا تقشر الجلد:
 

قد يبدو من المغري للغاية تقشير الجلد المتقشر من الشفتين، ولكن هذا يمكن أن يسبب تلفًا مفرطًا للشفاه، الجلد على الشفاه رقيق ويمكن أن يؤدي تقشيرها ، قسراً إلى فقدان المزيد من الرطوبة مع إلحاق ضرر إضافي بها مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف.

 


فصل الشتاء

مشاكل الشتاء

جفاف الجلد في الشتاء

جفاف الشفاه

طرق علاج جفاف الشفاه

طرق منزليه لعلاج جفاف الشفاه

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