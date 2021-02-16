اليوم السابع
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130 ألف طن بضائع متداولة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:35 م
130 ألف طن بضائع متداولة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت ميناء الإسكندرية نشاطاً ملحوظا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية في حركتي الملاحة ووالتداول إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 130,889 طن وبلغت  أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1,210 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 5,546 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
 
وفي ذات السياق فقد بلغت إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال 39 سفينة ، كما تم خروج 3 قطار بإجمالي 90 عربة.
 
وقد شدد  الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي ومراعاة معدلات الشحن والتفريغ القياسية.
 
 

 


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