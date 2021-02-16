130 ألف طن بضائع متداولة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم الأمطار

شهدت ميناء الإسكندرية نشاطاً ملحوظا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية في حركتي الملاحة ووالتداول إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 130,889 طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1,210 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 5,546 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق فقد بلغت إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال 39 سفينة ، كما تم خروج 3 قطار بإجمالي 90 عربة.

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي ومراعاة معدلات الشحن والتفريغ القياسية.